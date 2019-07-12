السفارة الفرنسية: فرقاطة أكونيت ترسو في مرفأ بيروت غدا

اعلنت السفارة الفرنسية أن "فرقاطة "Aconit" ستقوم بمحطة روتينية في مرفأ ​بيروت​، ابتداء من 13 تموز"، لافتة الى ان "هذه المحطة ​الجديدة​ للقوات البحرية الفرنسية في ​لبنان​، وهي ال- 28 منذ العام 2015، تجسد الاهتمام الذي توليه ​فرنسا​ للبنان".

وفي بيان لها رأت السفارة أن "وجود هذه الفرقاطة سيؤدي إلى العديد من عمليات تبادل المهارات العملية بين ​القوات​ البحرية الفرنسية و​الجيش اللبناني​، وخاصة القوات البحرية اللبنانية".