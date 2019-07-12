اعلنت السفارة الفرنسية أن "فرقاطة "Aconit" ستقوم بمحطة روتينية في مرفأ بيروت، ابتداء من 13 تموز"، لافتة الى ان "هذه المحطة الجديدة للقوات البحرية الفرنسية في لبنان، وهي ال- 28 منذ العام 2015، تجسد الاهتمام الذي توليه فرنسا للبنان".
وفي بيان لها رأت السفارة أن "وجود هذه الفرقاطة سيؤدي إلى العديد من عمليات تبادل المهارات العملية بين القوات البحرية الفرنسية والجيش اللبناني، وخاصة القوات البحرية اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية: فرقاطة أكونيت ترسو في مرفأ بيروت غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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