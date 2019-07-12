شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أنّ "مطالعة رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع بالأمس كانت مضبطة اتهام تجاه السياسات الحكوميّة السابقة وخارطة طريق للحلّ، في آنٍ معًا، دون شتائم ولا توتّر ولا انفعال".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ليت الجميع يتخلّى عن ثقافة الكيد السياسي وتسجيل النقاط، فيلاقي "القوات اللبنانية" في طروحاتها الإنقاذيّة، لمصلحة الناس والوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: ليت الجميع يتخلى عن ثقافة الكيد السياسي فيلاقي "القوات" بطروحاتها الإنقاذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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