الشيخ حمود التقى العميد الحسن ونوه بدور القوى الأمنية بحفظ الأمن في صيدا

التقى رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، في مكتبه في صيدا، رئيس جهاز أمن الدولة في الجنوب العميد نواف الحسن، حيث جرى بحث بمختلف الأوضاع الأمنية في صيدا والجوار، والإنجازات الّتي تحقّقت على صعيد ضبط الأمن، وسبل تحصينه في المستقبل.
ونوّه الشيخ حمود بـ"دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة صيدا وجوارها"، لافتًا إلى أنّها "العين الساهرة على حماية المواطنين وطمأنتهم، وتطبيق القوانين وقطع الطريق على أيّ محاولة للتوتير".
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