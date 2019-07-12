الشيخ حمود التقى العميد الحسن ونوه بدور القوى الأمنية بحفظ الأمن في صيدا

التقى رئيس "​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​" الشيخ ماهر حمود، في مكتبه في صيدا، رئيس جهاز أمن الدولة في ​الجنوب​ العميد نواف الحسن، حيث جرى بحث بمختلف الأوضاع الأمنية في صيدا والجوار، والإنجازات الّتي تحقّقت على صعيد ضبط الأمن، وسبل تحصينه في المستقبل.

ونوّه الشيخ حمود بـ"دور ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في ​مدينة صيدا​ وجوارها"، لافتًا إلى أنّها "العين الساهرة على حماية المواطنين وطمأنتهم، وتطبيق القوانين وقطع الطريق على أيّ محاولة للتوتير".