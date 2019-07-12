البطريرك الراعي إستقبل مجلس بلدية حملايا ووفدا من مجلس المرأة العربية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المجلس البلدي في حملايا برئاسة رئيس البلدية ديلور ابي شبل، الى جانب وفد كبير من ابناء البلدة.
وهنأ رئيس البلدية الراعي بالذكرى الثالثة والثلاثين لسيامته أسقفا في الكنيسة المارونية، واضعا أمامه نظرته الى الماضي والحاضر والمستقبل، معتبرا ان "الماضي هو التاريخ والإرث، والحاضر هو ما نفعله اليوم وما سيشكل محطة مهمة لأولادنا، والمستقبل هو ما نخطط له ونبنيه اليوم" وطلب من الراعي الصلاة لدعم مشاريعهم ومبادراتهم الانمائية.
من جهته، نوه البطريرك الراعي بكلمة رئيس البلدية التي تدعو الى العمل وخدمة المجتمع.
كذلك استقبل البطريرك الراعي وفدا من مجلس المرأة العربية برئاسة لينا مكرزل التي أطلعته على أجواء النشاطات العامة للمجلس والتحضيرات للمؤتمر العربي للمرأة الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف الى دعم المرأة وتشجيعها على الانخراط في العمل الوطني والاجتماعي.
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