البطريرك الراعي إستقبل مجلس بلدية حملايا ووفدا من مجلس المرأة العربية

استقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، المجلس البلدي في ​حملايا​ برئاسة رئيس ​البلدية​ ديلور ابي شبل، الى جانب وفد كبير من ابناء البلدة.

وهنأ رئيس البلدية الراعي بالذكرى الثالثة والثلاثين لسيامته أسقفا في ​الكنيسة المارونية​، واضعا أمامه نظرته الى الماضي والحاضر و​المستقبل​، معتبرا ان "الماضي هو التاريخ والإرث، والحاضر هو ما نفعله اليوم وما سيشكل محطة مهمة لأولادنا، والمستقبل هو ما نخطط له ونبنيه اليوم" وطلب من الراعي ​الصلاة​ لدعم مشاريعهم ومبادراتهم الانمائية.

من جهته، نوه البطريرك الراعي بكلمة رئيس البلدية التي تدعو الى العمل وخدمة المجتمع.

كذلك استقبل البطريرك الراعي وفدا من مجلس ​المرأة​ العربية برئاسة لينا مكرزل التي أطلعته على أجواء النشاطات العامة للمجلس والتحضيرات للمؤتمر العربي للمرأة الذي سيقام في ​المملكة العربية السعودية​، والذي يهدف الى دعم المرأة وتشجيعها على الانخراط في العمل الوطني والاجتماعي.