مسؤول أميركي: واشنطن لن تتدخل في النزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية

دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا و​المحيط الهادئ​ ديفيد ستيلويل، ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ إلى "تسوية الخلاف بشأن القيود على ​الصادرات​ اليابانية عبر الحوار"، مؤكداً أن "​الولايات المتحدة​ لا تعتزم التدخل في المسألة".

وأكد أن "​الولايات المتحدة الاميركية​ تشجع الجانبين على التركيز على قضايا أخرى بالمنطقة أبرزها ​كوريا الشمالية​".