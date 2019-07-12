دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، اليابان وكوريا الجنوبية إلى "تسوية الخلاف بشأن القيود على الصادرات اليابانية عبر الحوار"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لا تعتزم التدخل في المسألة".
وأكد أن "الولايات المتحدة الاميركية تشجع الجانبين على التركيز على قضايا أخرى بالمنطقة أبرزها كوريا الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: واشنطن لن تتدخل في النزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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