الخارجية العراقية: سفير المنامة يستأنف عمله في بغداد بعد تعليق أسبوعين

أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن "السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، استأنف مهام عمله في بغداد، بعد تعليق دام نحو أسبوعين، على خلفية اقتحام متظاهرين لمبنى السفارة احتجاجا على احتضان البحرين ما عرف بـ"مؤتمر المنامة"، مشيرةً إلى أن "الأزمة السياسية على خلفية اقتحام متظاهرين بمبنى السفارة، بزيران الماضي انتهت بين البلدين".
ومساء 29 حزيران، اقتحم العشرات من المتظاهرين، مبنى السفارة البحرينية في منطقة المنصور، غربي بغداد، احتجاجا على احتضان البحرين ما عرف بـ"مؤتمر المنامة"، وإثر ذلك استدعت الأخيرة سفيرها لدى بغداد صلاح المالكي.
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