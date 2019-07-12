مادورو لباشليه: تقريرك يشجع المعارضة على الإفلات من العقاب

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للمفوضة السامية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ميشال باشليه، أن "الاتهامات الكاذبة وإغفال أمور يحول التقرير إلى خطوة خطيرة نحو التدخل في فنزويلا"، مشيرًا إلى أن "مضمون التقرير يشجع المعارضة على الافلات من العقاب".
ولفت مادورو إلى أن "تقرير باشليه يضر بشدة بكرامة الشعب الفنزويلي ومن الواضح أنك لم تستمعي الى فنزويلا"، موضحًا أن "التقرير محفوف بالبيانات الكاذبة والتلاعب بالبيانات والمصادر وهو منحاز ويفتقر إلى التوازن والدقة، ويتوافق مع محاولات واشنطن تبرير التدخل لصالح المنشقين"، متسائلًا: "هل حرمان فنزويلا من أكثر من 37 مليار دولار هو أزمة انسانية أم تطبيق إجرامي للاجراءات الأميركية؟"
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