أعلن المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في ​أفغانستان​، ​زلماي خليل زاد​، أن "​الولايات المتحدة​ لا تنوي مغادرة هذا البلد في عجلة، إنما تسعى لبناء علاقات شراكة متينة مع كابل"، مشيراً إلى "اننا لا نسعى لعقد اتفاق حول انسحاب ​القوات الأميركية​ من أفغانستان، إنما نسعى لاتفاق سلام، كما نسعى إلى بناء علاقات شراكة طويلة الأمد مع أفغانستان"، لافتاً إلى "اننا نود أن نترك إرثا بالغ الإيجابية في أفغانستان. لا ننوي الهروب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة بأفغانستان: لا ننوي الهروب من كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.