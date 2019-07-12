في خطوة مفاجئة، قدم نادي أتليتيكو مدريد اعتراضا على صفقة انتقال لاعبه الفرنسي، أنطوان غريزمان، لبرشلونة، وأكد رفضه المبلغ المالي الذي تحصل عليه مقابل ذلك والمتمثل في 120 مليون يورو.
وأعلن النادي، في بلاغ رسمي، رفضه للصفقة، وطالب بمنحه 200 مليون يورو وليس 120، التي أودعها محامي اللاعب في رابطة “الليغا”، بدعوى أن اللاعب قرر الرحيل وبرشلونة قدم له العرض، عندما كان الشرط الجزائي محدد في 200 مليون يورو وليس 120.
وأكد “الروخي بلانكوس” أن “غريزمان أعلن الرحيل عن الفريق في 14 ماي الماضي، وذلك قبل أن يتم تقليص شرطه الجزائي.
كانت هذه تفاصيل خبر في قرار مفاجئ.. أتليتيكو مدريد يرفض انتقال غريزمان لبرشلونة ويعترض على الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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