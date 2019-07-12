ذا فويس كيدز يعود من جديد.. وحمزة لبيض يشجع الأطفال على المشاركة – صورة

انطلق برنامج “ذا فويس كيدز” في التنقيب عن المواهب الصغيرة في السن، لموسم جديد، وقد شجع نجمه في دورته الأولى، المغربي حمزة لبيض، الأطفال على المشاركة.

واشترطت إدارة البرنامج على الأطفال، الراغبين في المشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج، أن تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، ويسجلوا عبر موقع البرنامج.

الفائز بلقب البرنامج في نسخته الثانية، حمزة لبيض، نشر إعلان البرنامج على صفحته الرسمية، وعلق عليه: بـ”التسجيل لا يزال قائما لي كيعرف يغني هذه هي المناسبة، حظ موفق”.

وبعد نشر إدارة البرنامج للإعلان، تساءل الجمهور، والمتتبعون عن الأسماء، التي ستكون في لجنة التحكيم في الموسم المقبل، خصوصا أن أخبارا ربطت اسم نانسي عجرم، وكاظم الساهر ببرنامج جديد، علما أنهما شكلا إلى جانب تامر حسني، أعضاء لجنة التحكيم في المواسم السابقة.