لا ميسي ولا رونالدو ولا عائلة كاردشيان.. تعرف على أعلى المشاهير أجرا في العالم

تصدرت نجمة البوب “تايلور سويفت”، قائمة المشاهير الأعلى أجرا في العالم، متفوقة على نجمي كرة القدم “ميسي”، و”رونالدو”، وكذلك أصغر سيدة أعمال كونت ثروة قياسية بنفسها “كايلي جينر”، ومغني الراب “كاني ويست”، طبقا لتصنيف “فوربس”، الصادر حديثا.

وكسبت “سويفت”، في السنة الماضية، ما يقدر بـ180 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى، في قائمة مجلة “فوربس” السنوية للمشاهير الأعلى أجرا .

وحل في القائمة ثلاثة نجوم من عالم كرة القدم من بين العشر الأوائل، هم “ليونيل ميسي”، و”كريستيانو رونالدو”، و”نيما”، إضافة إلى المغني وكاتب الأغاني البريطاني “إد شيران” .

أما “كايلي جينر”، فحلت في المركز الثاني بعدما حققت هذه السنة مداخيل تقدر بـ170 مليون دولار.

وصنف “كاني ويست”، زوج “كيم كارداشيان”، ثالثا بـ150 مليون دولار، فيما حلت زوجته في المرتبة 26.