نهاية أليمة لشباب حالمين بالهجرة..السلطات الليبية تبدأ ترحيل جثث المغاربة ضحايا قصف تاجوراء

بدأ السلطات الليبية، اليوم الجمعة، عملية ترحيل جثامين المغاربة الذين قتلوا في الغارات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على مركز محاربة الهجرة غير الشرعية في تاجوراء على مشارف العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر ليبية لـ”اليوم 24″ إن حكومة الوفاق الليبي بدأت، صباح اليوم الجمعة، بترحيل ثلاثة جثث لمغاربة، انطلقت من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وينتظر أن تصل إلى مطار الدار البيضاء عبر مطار تونس، حيث يترقب أن تصل على الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وفي ذات السياق، أوضحت ذات المصادر، أن السلطات الليبية برمجت عمليات متفرقة، موزعة بين اليوم وغد وبعد غد، لترحيل باقي جثامين المغاربة، موضحا أنها استعجلت الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد هوية القتلى المغاربة واستصدار وثائق ترحيلهم، نزولا عند طلب المسؤولين المغاربة المتتبعين للأزمة.