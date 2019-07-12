مدرب آرسنال “يتجاهل” زياش ومهاجم الكوت ديفوار يقترب من “المدفعجية”

يبدو أن الإسباني أوناي إمري، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، غير مهتم تماما بجدلب المغربي حكمي زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على خلاف كل التقارير الصحفية، والأنباء التي تناقلتها أكبر وسائل الإعلام في اروبا.

وحسب صحيفة “ميترو” اللندنية، فإن المدرب الإسباني، لم يبدي لحد الآن، اي رغبة من أجل الاستفادة من خدمات النجم المغربي، ودلبه من أجاكس، على الرغم من أن النادي في حاجة للاعب بإمكانياته، وعلى الرغم أيضا من قدرة النادي على دفع ما يشترطه نادي العاصمة الهولندي لتسريحه.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن إيمري، لم يذكر إسم اللاعب، ضمن لائحة الأسماء التي يرغب جلبها، ولا يعتبر من أولوياته في هذا “الميركاتو”.

قرار المدرب السابق لإشبيلية الإسباني، جاء عكس متمنيات لاعب المنتخب المغربي، الذي سبق له وأن صرح، العام الماضي، بأنه يحلم باللعب في آرسنال، إلى جانب جمعه المفضل، مسعود أوزيل.

في الجهة المقابلة، يبدو أن هدف أوناي إمري الأول، هذا الصيف، هو التعاقد مع المهاجم الإفواري ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي.