القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب، اليوم، الجمعة، مصرعه، إثر تعرّضه لصعقة كهربائيّة في مدينة بيتاح تيكفا.
والشاب هو قيس سنان خطيب (22 عامًا) من مدينة قلنسوة.
ونقل الشاب عند تعرّضه للإصابة إلى مشفى "بيلينسون" لتلقّي العلاج، قبل أن تفشل الجهود الطبيّة في إنقاذ حياته.
وتعمّ حالة من الحزب والأسى قلنسوة بعد ورود أنباء الوفاة.
والأسبوع الماضي، توفي في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا الشاب محمد سعيد شما (23 عاما) من مدينة طمرة، متأثرا بجروحه الحرجة بعد أيام من تعرضه لحادث عمل.
وخلال الشهرين الأخيرين، توفيّ ما لا يقلّ عن 6 عمّال خلال حوادث عمل، أبرزها السقوط عن علو أو سقوط جسم ثقيل على العامل.
ومن هؤلاء الضحايا: سالم أبو كف (21 عاما)، من قرية أم بطين غير المعترف بها في النقب، ولقي مصرعه إثر إصابته بعد سقوطه من علو بمصنع في عسقلان (أشكلون)، في أيار/ مايو الماضي؛ رامي أيوب (43 عاما) من حيفا، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بأحد أحياء المدينة، في حزيران/ يونيو الماضي؛ وحامد فايز أسعد (52 عاما) من قرية بيتا، جنوب نابلس، الذي لقي مصرعه إثر حادث دهس تعرض له من قبل سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية قرب كفر قاسم، في حزيران/ يونيو الماضي، كذلك.
كما لقي العامل فارس خالد علي حمودة (44 عاما)، من البعينة نجيدات، مصرعه، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء انقلاب شاحنة رافعة في موقع بناء في "كريات موتسكين" شمال شرق مدينة حيفا، في حزيران/ يونيو الماضي، أيضًا؛ والشاب جبريل محمد الهليس (31 عاما) من سكان يطا جنوب الخليل، الذي لقي مصرعه إثر حادث عمل في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في حزيران/ يونيو الماضي أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر قلنسوة: وفاة عامل (22 عامًا) إثر صعقة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.