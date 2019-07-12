بريطانيا تعلن عن محاولة اعتراض 3 زوارق إيرانية ناقلة نفط بريطانية

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس 11 يوليو (تموز)، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل الناقلة (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة "مونتروز" البريطانية التي أصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها.
وقال الناطق البريطاني في بيان: "بالمخالفة للقانون الدولي، حاولت 3 سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية بريتش هيريتدج في مضيق هرمز"، موضحاً أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ" فرع النقل النفطي لمجموعة "بريتش بتروليوم".
وأضاف: "نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة".
يأتي الحادث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (غريس-1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
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