رجيم البرتقال الحل الأنسب لخسارة الوزن

من المعروف أن البرتقال يحتوي على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. فهو غني بالفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويمنع الإصابة بالعدوات.
والافضل أن يتم تحضير العصير مباشرة قبل تناوله. لكن هذا لا يكفي حيث يجب ايضاً اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
ومن المهم ايضاً تناول الفواكه والخضار الطازجة والمجففة وتفضيل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والامتناع عن اكل السكريات وتناول المشروبات الغازية والقهوة واستبدالها بالشاي والقهوة.
كذلك من الضروري اتباع بعض العادات الصحية مثل النوم لـ8 ساعات على الاقل يومياً والامتناع عن التدخين والحد من الشعور بالتوتر وممارسة تمارين الاسترخاء.
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