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رجيم البرتقال الحل الأنسب لخسارة الوزن

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من المعروف أن البرتقال يحتوي على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. فهو غني بالفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويمنع الإصابة بالعدوات.
أما المفاجأة فهي أنه يمكن الاعتماد على هذا النوع من الفاكهة من أجل خسارة الوزن. وفي هذه الحالة ينصج بشرب كوب من عصيرها قبل 30 دقيقة من موعد الفطور وكوب آخر بعد ساعتين من موعد الغداء.

والافضل أن يتم تحضير العصير مباشرة قبل تناوله. لكن هذا لا يكفي حيث يجب ايضاً اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين بانتظام.


ومن المهم ايضاً تناول الفواكه والخضار الطازجة والمجففة وتفضيل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والامتناع عن اكل السكريات وتناول المشروبات الغازية والقهوة واستبدالها بالشاي والقهوة.

كذلك من الضروري اتباع بعض العادات الصحية مثل النوم لـ8 ساعات على الاقل يومياً والامتناع عن التدخين والحد من الشعور بالتوتر وممارسة تمارين الاسترخاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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