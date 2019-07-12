عرب كركوك يتظاهرون وسط المحافظة رافضين المحافظ الجديد

وقال مصدر لـ الخليج 365، إن تظاهرة دعا اليها المجلس العربي في محافظة كركوك انطلقت ظهر اليوم، قرب فندق الصنوبر وسط المحافظة، للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.

واشار المصدر الى أن المتظاهرين عبروا خلال يافاطات وشعارات رفعت خلال التظاهرة عن الرفض القاطع لاعادة كركوك الى حياة الفوضى من خلال تنصيب محافظ جديد.