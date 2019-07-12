الارشيف / اخبار العالم

عرب كركوك يتظاهرون وسط المحافظة رافضين المحافظ الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تظاهر العشرات من "عرب كركوك"، اليوم الجمعة، وسط المحافظة للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.
وقال مصدر لـ الخليج 365، إن تظاهرة دعا اليها المجلس العربي في محافظة كركوك انطلقت ظهر اليوم، قرب فندق الصنوبر وسط المحافظة، للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.

واشار المصدر الى أن المتظاهرين عبروا خلال يافاطات وشعارات رفعت خلال التظاهرة عن الرفض القاطع لاعادة كركوك الى حياة الفوضى من خلال تنصيب محافظ جديد.

 

Advertisements


واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، يوم امس الخميس، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا لكركوك.

 

 


ExtImage-3775576-259636288.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرب كركوك يتظاهرون وسط المحافظة رافضين المحافظ الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا