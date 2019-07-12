بسبب غيرته... أغرق خطيبته بالبنزين وأشعل جسدها! (صور)

وجاء في تحقيقات الشرطة أن الحادثة بدأت بمشاجرة بين فيتالي وخطيبته، التي تسكن معه بنفس المنزل، بعدما اتهمها بمغازلة رجل آخر، فخرجت الفتاة للتنزه وإعطاء خطيبها الغاضب وقتا لكي يهدأ، لكن الشاب الذي تفجرت داخله براكين الغيرة، ذهب إلى محطة الوقود واشترى البنزين وانتظر فيتالي خطيبته بالقرب من مدخل شقتهما السكنية، وعندما اقتربت "أنستازيا" من المكان، سكب السائل على جسدها فجأة وأشعل بها النيران، وطبقا لشهادة بعض الجيران تحولت الفتاة على الفور إلى كرة من النار، تصرخ من شدة الألم، لتنتهي حياتها بحروق نسبتها 90%.وعثرت الشرطة على "فيتالي" جالسا على الأرض في مكان الحادث، ويديه مغطاة بالحروق، إثر محاولته إنقاذ خطيبته، بعد اشتعال النار بها، وبعد 7 أيام من العذاب أعلن مستشفى مدينة زابوريزهيا وفاة الفتاة رغم كافة الجهود التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياتها.

وتلقى الشاب المتهم بالقتل، ويواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما، مساعدة طبية وتم احتجازه، واعترف بالجريمة قائلا إنه كان يريد فقط تخويف أنستازيا، والتأكد من أنها لن تتخلى عنه أبدا، ولم يكن يرغب في إيذائها.

