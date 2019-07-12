نائب يشير لابرز النقاط الخلافية بقانون الانتخابات المحلية

عزا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الجمعة، السبب الاساس في عرقلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الى "قضية انتخابات كركوك والية التصويت".
وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "نقطة الخلاف الاساسية التي تسببت بتاجيل التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية انحصرت بالمادة 35 منه والمتعلقة بانتخابات محافظة كركوك"، مشيرا الى "هناك اختلاف ايضا بوجهات النظر كانت حول الية التصويت مابين التصويت الالكتروني او البايومتري".
وأضاف الربيعي، ان "الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على ان يتم حسم هذا القانون والتصويت عليه خلال الجلسات القادمة لاهميته وضرورة تشريعه بوقت مبكر"، مشددا على ان "شهر نيسان من العام المقبل هو موعد تم تحديده لاجراء الانتخابات مايجعلنا امام مسؤولية كبيرة في حسم القانون بالفصل التشريعي الحالي، ومنح الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات لاستكمال الاستعدادات".
وكان مجلس النواب قرر بجلسته التي عقدت الخميس 11 تموز 2019 تاجيل التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وأضاف الربيعي، ان "الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على ان يتم حسم هذا القانون والتصويت عليه خلال الجلسات القادمة لاهميته وضرورة تشريعه بوقت مبكر"، مشددا على ان "شهر نيسان من العام المقبل هو موعد تم تحديده لاجراء الانتخابات مايجعلنا امام مسؤولية كبيرة في حسم القانون بالفصل التشريعي الحالي، ومنح الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات لاستكمال الاستعدادات".
وكان مجلس النواب قرر بجلسته التي عقدت الخميس 11 تموز 2019 تاجيل التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
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