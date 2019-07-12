الكويت: ضبط خلية تتبع 'الإخوان المسلمين' صادرة بحقها أحكام قضائية في مصر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن ضبط خلية تتبع "الإخوان المسلمين" صادرة بحقها أحكام قضائية في مصر.
ونقلت "الميادين" عن الوزارة قولها، أنه "تم ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان صدر بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عاماً".
وأضافت أن "أعضاء الخلية قاموا بالتخفي والتواري من أجهزة الأمن المصرية متخذين من دولة الكويت مقراً لهم".
وأكدت الداخلية الكويتية، أن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية".
وأضافت أن "أعضاء الخلية قاموا بالتخفي والتواري من أجهزة الأمن المصرية متخذين من دولة الكويت مقراً لهم".
وأكدت الداخلية الكويتية، أن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية".
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