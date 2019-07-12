- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
تتميّز المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، اللبنانية أمل علم الدين بإطلالاتها الأيقونيّة المميّزة. ولذلك ليس من المستغرب أن تسرق بذكائها وأناقتها قلب الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني وتصبح زوجته منذ عام 2014.
- يُشكّل التايور ذات اللون الموحّد قطعة أساسيّة في خزانة أمل تعتمدها بشكل خاص خلال أوقات العمل. وهي تبحث عن تصاميم كلاسيكية لا تخلو من لمسات عصريّة مواكبة للموضة.
- الصديق المثالي لإطلالة أمل هو معطف ذكي يحلّ مكان السترة الجلديّة، أو سترة الدنيم، أو حتى المعطف الكلاسيكي. وهي تختار هذا المعطف عادةً بخامة مريحة مثل الصوف أو الكشمير أو القماش المضاد للبلل على أن يكون طوله متوسطاً كي لا يزعج الحركة. ويمكن استبدال هذا المعطف بسهولة بسترة البلايزر عندما يكون الطقس دافئاً.
- يُشكّل "الجامبسوت" أحد القطع المفضّلة بالنسبة إلى أمل. وهي تعتمده في الإطلالات النهارية والمسائية على السواء وتختاره بألوان أنيقة وقصّات قريبة من الجسم تبرز رشاقة قوامها.
- تبرع أمل في تنسيق أزيائها لدى مرافقة زوجها على البساط الأحمر للمهرجانات العالميّة. وهي تميل في هذا المجال إلى الأناقة الهوليوودية دون أن تتخلّى عن الرقيّ في التصرّف والإطلالة.
كانت هذه تفاصيل خبر قواعد في الأناقة تعلّمناها من إطلالات أمل كلوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.