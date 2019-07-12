قواعد في الأناقة تعلّمناها من إطلالات أمل كلوني

تعرف أمل كيف تختار الإطلالة الخاصة بكلّ مناسبة: خلال أوقات العمل وفي المؤتمرات الدوليّة، في المطارات، على البساط الأحمر، أو حتى عند الخروج برفقة زوجها. وتبدو خياراتها دائماً موفّقة ومميّزة بتجددها ومواكبتها لخطوط الموضة العالميّة. ولكن هل تعلمون أن تبنّي أسلوب أمل في مجال الأناقة أسهل مما تظنوّن خاصةً عند التركيز على التفاصيل التالية:





- تحبّ أمل الألوان الحياديّة مثل الأسود، والأبيض، والكريمي، والبيج، والكحلي التي تنسّقها مع أحذية "ستيليتو". ولكنها تحب أيضاً هذا اللون القوي الذي ترتديه حتى في أوقات العمل واللون الذهبي الذي تعتمده في السهرات وعلى البساط الأحمر.



- يُشكّل التايور ذات اللون الموحّد قطعة أساسيّة في خزانة أمل تعتمدها بشكل خاص خلال أوقات العمل. وهي تبحث عن تصاميم كلاسيكية لا تخلو من لمسات عصريّة مواكبة للموضة.

- الثوب المتوسّط الطول من القطع المهمة بالنسبة إلى أمل، خاصةً إذا كان بألوان حياديّة مثل الكريمي، الأبيض، الرمادي، أو حتى الألوان الترابية. وهي تنسّقه أحياناً مع سترة قصيرة باللون نفسه.

- الصديق المثالي لإطلالة أمل هو معطف ذكي يحلّ مكان السترة الجلديّة، أو سترة الدنيم، أو حتى المعطف الكلاسيكي. وهي تختار هذا المعطف عادةً بخامة مريحة مثل الصوف أو الكشمير أو القماش المضاد للبلل على أن يكون طوله متوسطاً كي لا يزعج الحركة. ويمكن استبدال هذا المعطف بسهولة بسترة البلايزر عندما يكون الطقس دافئاً.

- يُشكّل "الجامبسوت" أحد القطع المفضّلة بالنسبة إلى أمل. وهي تعتمده في الإطلالات النهارية والمسائية على السواء وتختاره بألوان أنيقة وقصّات قريبة من الجسم تبرز رشاقة قوامها.