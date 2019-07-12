وزير أردني سابق: نظام الملالي يهرب من أزماته الداخلية إلى الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني السابق، أن العالم يتضامن مع الشعب الإيراني من أجل إسقاط نظام الملالي الذي يسعى للهروب من أزماته الداخلية بافتعال صراعات في الخليج العربي.

وأضاف القلاب، على هامش المؤتمر السنوي الذي تعقده المقاومة الإيرانية في ألبانيا، أن التضامن الخارجي من أجل الشعب الإيراني هدفه إسقاط نظام الملالي كما حدث ضد شاه إيران عام 1979.