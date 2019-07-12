القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن النضال والصمود مستمر ضد النظام الاستبدادي في طهران، مشيرة إلى أن جرائم نظام طهران ضد شعبه كثيرة جدا.
وأضافت رجوي خلال مشاركتها في إحياء المقاومة الإيرانية، اليوم الجمعة، في ألبانيا ذكرى 120 عاما من نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، أن المشهد السياسي في إيران طيلة 40 عاما هو معركة بين الاستبداد والحرية.
وكانت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) أعلنت عن فعاليات "أشرف 3" بألبانيا لإحياء النضال التاريخي للشعب الإيراني من أجل الحرية.
وتتضمن الفعاليات مؤتمرات وندوات تشرح دور المقاومة الإيرانية خلال عقود من النضال ضد السياسات القمعية داخل البلاد، فضلا عن قمع الحراك الشعبي إزاء بدء حياة ديمقراطية قائمة على السيادة الشعبية.
ويعد معسكر أشرف 3، هو مجمع مشيّد حديثا لإقامة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ألبانيا، في حين كان للمنظمة معسكران سابقان على الأراضي العراقية وبالتحديد في محافظتي ديالى (شمال شرق بغداد) والعاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيمة المعارضة الإيرانية لمتظاهري ألبانيا: مستمرون في النضال ضد جرائم نظام طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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