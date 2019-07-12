البحرين: اعتراض إيران لناقلة نفط عمل عدائي يهدد الملاحة

أدانت مملكة البحرين اعتراض سفن إيرانية ناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مؤكدة أنه عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا، الجمعة، أعربت فيه عن تضامن البحرين مع بريطانيا، مشددة على ضرورة توقف إيران عن الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وتنتهج التهدئة وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وتلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

والخميس، حذرت بريطانيا إيران من سلوكها المزعزع للاستقرار في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

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ويأتي التهديد الجديد للملاحة الدولية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب من هجمات إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران.





ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أكد، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، وتعرضتا للهجوم على بُعد نحو 45 كم (25 ميلا) قبالة الساحل الإيراني.

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان الذي يعد الثاني في غضون شهر بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.