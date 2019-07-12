الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر، صدر بحقهم أحكام قضائية وصلت لـ15 عاما.

وأصدرت الوزارة بيانا، الجمعة، جاء فيه "تلك الخلية هربت من السلطات الأمنية المصرية، متخذة دولة الكويت مقرا، إلا أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت للكشف عن وجود الخلية".

وأضاف: من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع الخلية ونجحت في ضبطهم بأماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، مشيرة إلى تواصل التحقيقات للكشف عمن ساعدهم وأسهم بالتستر عليهم".

وحذرت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.