عدوان إيراني جديد على كردستان العراق

أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، الجمعة، شن ضربات ضد مواقع داخل حدود كردستان العراق.

وأكدت المليشيا الإيرانية، في بيان، أنها نفذت العدوان بـ"قصف صاروخي ومدفعي"، وأن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى".

وكانت إيران نفذت، الأربعاء الماضي، هجوما على كردستان أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في قصف استهدف قرى وبلدات حدودية تابعة لناحية سيدكان شمال شرق مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق.

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وقال مدير ناحية سيدكان، إحسان جلبي، لـ"العين الإخبارية": إن "المدفعية الإيرانية شنت قصفا مكثفا على قرى تلان وداسنيان وديري التابعة لناحية سيدكان، وأصابت إحدى القذائف عائلة من سكان المنطقة، وأسفرت عن مقتل إحدى فتياتها وإصابة اثنين من أبنائها".

وألحق القصف الإيراني المستمر للقرى الحدودية من كردستان العراق أضرارا كبيرة بالحقول الزراعية ومنازل سكان المنطقة.

بينما اضطرت بعض العائلات إلى النزوح باتجاه المدن البعيدة عن الحدود لتفادي القصف المكرر، والتزمت الحكومة العراقية الصمت ولم تصدر أي بيان إدانة للقصف الإيراني على المدن الحدودية.

وتشن القوات الإيرانية بين حين وآخر هجمات على المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان بداعي وجود مسلحي الأحزاب الكردية الإيرانية في تلك المناطق.