تدمير أسلحة ومقتل إرهابيين بضربات جوية للجيش في غريان الليبية

نفّذ سلاح الجو الليبي ضربات مكثفة على مقرات الجماعات الإرهابية بمدينة غريان، جنوب غربي طرابلس، أسفرت عن تدمير شاحنات أسلحة ومقتل إرهابيين.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن سلاح الجو نفّذ ضربات مركزة على المليشيات، مساء الخميس وفجر الجمعة، على مقرات إرهابيي تنظيم شورى بنغازي (الموالي لتنظيم القاعدة) المتمركزين بمدينة غريان.





وأضاف المركز، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن الضربات كانت دقيقة وأصابت الأهداف مباشرة، وقد تسببت في جرح وقتل الإرهابيين الموجودين بالمواقع (لم يحدد عددهم) وتم رصد سيارات الإسعاف وهي تنقل الحالات إلى طرابلس.

Advertisements

وكشف البيان أن من بين الضربات الدقيقة للقوات الجوية الليلة البارحة استهداف ما يعرف بمعسكر "أبومعاذ" بغريان الذي يتمركز به عدد من المرتزقة التشاديين.

كما نجح سلاح الجو في تدمير شاحنة أسلحة للمليشيات بمنطقة أبوغيلان في إصابة مباشرة.

من ناحية أخرى، أشار إلى تلقي مليشيات مصراتة (غرب) خسائر فادحة في الأرواح أثناء الاشتباكات.

وتأتي هذه العمليات في إطار عملية الرد القاسي التي أطلقها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، 29 يونيو/حزيران الماضي، للرد على خيانة الخلايا النائمة بمدينة غريان وتصفية أسرى الجيش الوطني الليبي بمستشفى غريان.





ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية سمّاها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.