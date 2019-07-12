الان تتابع الكويت: ضبط خلية إرهابية من 15 شخصا تتبع لتنظيم الإخوان في مصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان، صدر بحقها أحكام قضائية، في مصر، وصلت إلى 15 عاما.
وقال بيان الوزارة إن أعضاء الخلية قاموا بالتخفي والتواري من أجهزة الأمن المصرية متخذين من دولة الكويت مقرا لهم.
وأضاف أن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبط أعضاء الخلية في أماكن متفرقة، بعد رصد مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية.
وأوضحت الداخلية الكويتية أن أفراد الخلية الإخوانية أقروا في التحقيقات بقيامهم بعمليات إرهابية للإخلال بالأمن في أماكن عدة بمصر، مبينة أن التحقيقات جارية للكشف عن المتعاونين معهم ومن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم.
وشددت الوزارة على عدم التهاون مع كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن.
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