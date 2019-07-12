الان تتابع وزير العمل الأمريكي يعتزم الاستقالة بسبب دوره لتخفيف عقوبة على خبير مالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 5:23 م, 12 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير العمل أليكس أكوستا، سيستقيل بعد تساؤلات حول دوره في اتفاق لتخفيف عقوبة الخبير المالي جيفري إبستاين المدان بالاعتداء الجنسي، حسبما أعلن صحفيون في البيت الأبيض.

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