الان تتابع البنتاجون يستعد للرد على بدء تسلم تركيا صواريخ إس 400 الروسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 4:37 م, 12 يوليو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 تعقد وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت لاحق اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، تبحث خلاله الرد على بدء استلام تركيا شحنات من منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

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