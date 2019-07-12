شرطة جبل طارق تعتقل ضابطين إضافيين من ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

اعتقلت السلطات في جبل طارق، اليوم الجمعة، ضابطين إضافيين من ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بشبهة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، وذلك غداة توقيف القبطان ومساعده.

وقالت شرطة جبل طارق في بيان، إن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية ويتم استجوابهم في سياق “تحقيق بشبهات تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا”.