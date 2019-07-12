شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اليمني يداهم وكراً إخوانياً بعدن ويعثر على أسلحة قطرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أحبطت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، مخططاً إرهابياً، بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

ونقل موقع «العين الإخبارية» بياناً صحفياً عن شرطة محافظة عدن أن قوة مكافحة الإرهاب داهمت اليوم (الجمعة) الوكر الإرهابي في مديرية «المعلا» جنوب المحافظة، وعثرت على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة كانت معدة للاستخدام. كما عثرت على أنواع من الأسلحة عليها شعار دولة قطر، تنوعت بين الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة.