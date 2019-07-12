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أنقرة تتسلم صواريخ روسية رغم تهديدات الولايات المتحدة بالردّ

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

تسلّمت تركيا اليوم (الجمعة) أول شحنة من منظومة صواريخ إس 400 الروسية، رغم تحذيرات واشنطن، معرّضة بذلك نفسها لعقوبات أمريكية في وقت يعاني اقتصادها وضعاً سيئاً.

وكانت أنقرة وموسكو على وشك القطيعة في نوفمبر 2015 عندما أسقطت مقاتلات تركية طائرة روسية على الحدود السورية التركية، لكن البلدين عادا وعمدا إلى تطبيع علاقاتهما تدريجياً للتعاون خصوصاً في الملف السوري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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