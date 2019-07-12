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شرطة جبل طارق توقف اثنين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جبل طارق)

أعلنت شرطة جبل طارق اليوم (الجمعة) أنها أوقفت اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بشبهة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية، وذلك غداة توقيف القبطان ومساعده.

وقال شرطة جبل طارق في بيان: إن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية ويتم استجوابهم في سياق «تحقيق بشبهات تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سورية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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