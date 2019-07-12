شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جبل طارق توقف اثنين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (جبل طارق)أعلنت شرطة جبل طارق اليوم (الجمعة) أنها أوقفت اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بشبهة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية، وذلك غداة توقيف القبطان ومساعده.
وقال شرطة جبل طارق في بيان: إن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية ويتم استجوابهم في سياق «تحقيق بشبهات تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سورية».
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