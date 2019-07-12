شكرا لقرائتكم إيران تضرب مسلحين أكرادا في قصف عابر للحدود مع العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أورد التلفزيون الحكومي الإيراني أن الحرس الثوري استهدف بعض المسلحين الأكراد في شمال العراق باستخدام صواريخ ومدفعية.

وأظهر تقرير اليوم الجمعة عدة مدافع يتم إطلاق نيرانها على منطقة جبلية بينما أظهرت لقطة صورتها طائرة بدون طيار أهدافا يتم قصفها في مناطق على طول حدود إقليم كردستان العراق.

وورد في التقرير أن كثيرا من المسلحين الأكراد قتلوا أو أصيبوا خلال الهجوم المستمر على مدار اليومين الماضيين.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران.

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وذكر تقرير لوكالة تسنيم باللغة العربية وتغريدة لتلفزيون برس (تي.في) الإيراني أن الضربات تجري على الجانب العراقي من الحدود لكن البيان الذي نشر باللغة الفارسية اكتفى بالقول إن الضربات جرت على الحدود.

وقال البيان إن القصف جاء ردا على هجمات منفصلة نفذتها الجماعة المعارضة وأسفرت عن مقتل خمسة على الأقل من أفراد الحرس الثوري في شمال غرب وغرب إيران.

جاء الهجوم بعد كمين نصب الثلاثاء وجرى فيه إطلاق النار على ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقتلهم في مدينة بيرانشهر غربي إيران.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية لجماعة انفصالية كردية.

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها مثل حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.