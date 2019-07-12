الداخلية الكويتية: القبض على خلية إخوانية صادر بحق أعضائها أحكام في مصر تصل إلى 15 عامًا

كتب محمد بشاري
أكدت الداخلية الكويتية في بيان لها القبض على خلية إخوانية صادر بموجبها أحكام في مصر تصل إلى 15 عامًا.
وأضاف البيان أن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبط أعضاء الخلية في أماكن متفرقة،مشيرًا إلى أن ارصد مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية.
وأوضح البيان الصادر عن الداخلية الكويتية أن أعضاء الخلية قاموا بالتخفي والتواري من أجهزة الأمن المصرية متخذين من دولة الكويت مقرا لهم.
كما أقر أفراد الخلية الإخوانية في التحقيقات بقيامهم بعمليات إرهابية للإخلال بالأمن في أماكن عدة بمصر.
وأكدت الداخلية الكويتية أن التحقيقات جارية للكشف عن المتعاونين معهم ومن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم.
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