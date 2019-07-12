أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 11 تموز 2019، وفي أثناء تفتيش أغراض أحضرها: "ع. ح." بهدف إدخالها للسجين: "ع. ز." في أحد مباني السجن المركزي- رومية، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على 10 هواتف خلوية، 10 وصلات "USB"، شريحتي ذاكرة "USB-Memory" ، جهازَين لبثّ الإنترنت، 3 لوحات هاتف (Board)، 11 شاحنًا كهربائيًّا، 12 سماعة وبطارية هاتف، مخبأة بطريقة احترافيّة داخل "براد"، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن".
وأوضحت في بلاغ، أمنّه "تمّ توقيف "ع. ح." المذكور، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص حاول إدخال أجهزة خلوية ولوازمها إلى سجين في رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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