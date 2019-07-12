داود اطلع على تصاميم لطلاب كلية الفنون باللبنانية لإنشاء متحف لوديع الصافي بنيحا الشوف

أكّد ​وزير الثقافة​ الدكتور ​محمد داود داود​، خلال اطلاعه على مجموعة التصاميم لطلاب ​الجامعة اللبنانية​- كلية الفنون الجميلة والعمارة، في المديرية العامة للآثار، لإنشاء متحف الفنان الراحل ​وديع الصافي​ في مسقط رأسه نيحا – ​الشوف​، أن "التصاميم اتسمت بالجدية ودلت على تفوق طلابنا بالأفكار الخلاقة والمبتكرة حيث كان لكل تصميم رونقه وميزته الخاصة"، مشيرًا إلى أنه "يتوقع ان يجهز التصميم النهائي في الأشهر القليلة المقبلة".

وتم اختيار مبدئي لأربعة من التصاميم على أن يلي ذلك عملية دمج الأفكار المميزة لكل تصميم في مشروع واحد يبرز جمالية المتحف المرتقب.

وحضر اللقاء المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، وفد من الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور أنطوان شربل، رئيس بلدية نيحا- الشوف وهيب غيث، عضو المجلس البلدي وديع أبو راشد، ومن عائلة الصافي العميد المتقاعد إيليا فرنسيس وجورج الصافي.