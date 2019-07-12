قائد القطاع الغربي في اليونيفيل زار بلديتي طيرحرفا وشيحين

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا مقر بلدية طيرحرفا والتقى رئيس البلدية قاسم حيدر في إطار اللقاءات التي تهدف إلى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية في منطقة عمال القوات الدولية، وزيادة التعاون في ما بينهما.
ونوه رئيس البلدية بـ"علاقة الصداقة التاريخية التي تربط بين لبنان وإيطاليا"، مشيدا بـ"دور الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل ودعمها ومساندتها السكان المحليين في شتى المجالات".
بدوره، نوه بيشوتا بـ"علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والإيطالي"، مشددا على "التزام مساندة السكان المحليين في سبيل تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية".
كذلك، زار بيشوتا مقر بلدية شيحين، والتقى رئيسها حسين عواضة وعددا من أعضاء المجلس البلدي.
وأشاد عواضة بـ"دور "اليونيفيل" عموما والكتيبة الإيطالية خصوصا"، شاكرا لقائد القطاع الغربي "دعمه بلديات الجنوب عموما"، منوها بـ"المشاريع العديدة التي تنفذها الكتيبة الإيطالية لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة".
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