قائد الجيش التقى الملحق العسكري الكويتي والمطران عوكر ووفدا من ذوي الشهيد يوسف فرج

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، الملحق العسكري الكويتي العميد الركن عادل خلف العنزي، في زيارة وداعية. واستقبل المعاون والنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر، يرافقه ماجد قسطنطين، وجرى التداول في شؤون مختلفة. كما التقى وفدًا من ذوي العريف الشهيد في ​قوى الأمن الداخلي​ يوسف فرج، الّذي استشهد بتاريخ 3 حزيران 2019 في ​مدينة طرابلس​، الّذين شكروا العماد عون على تقديم التعزية بالشهيد.

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