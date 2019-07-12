أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجية، أنّ "​اللواء اللوجستي​ تسلّم عبر ​مرفأ بيروت​، خمس عشرة شاحنة نوع "DAF"، مقدّمة هبة من السلطات الهولندية لمصلحة الجيش اللبناني.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: اللواء اللوجستي تسلّم 15 شاحنة نوع "DAF" هبة من السلطات الهولندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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