أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل أن "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانيا لليوم الثالث على التوالي لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملا بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان وتم ذلك بمؤازة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وفي بيان له، أوضح المكتب أن "التفتيش شمل 8 مناطق ليوم الجمعة 12 تموز 2019، حيث في هذا اليوم يكون الدوام قصيرا، وهي: خلدة، برج ابي حيدر، زوق مصبح، تعنايل، كوسبا، عبرا -الصالحية، سوق بعلبك وعكار وزار المفتشون 76 مؤسسة ومحلا والنتيجة بالارقام هي 7 اقفالات، 61 ضبطا و5 انذارات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: إقفال 7 محلات ضمن خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.