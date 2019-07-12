وزارة العمل: إقفال 7 محلات ضمن خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ أن "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانيا لليوم الثالث على التوالي لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملا بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان وتم ذلك بمؤازة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، أوضح المكتب أن "التفتيش شمل 8 مناطق ليوم الجمعة 12 تموز 2019، حيث في هذا اليوم يكون الدوام قصيرا، وهي: خلدة، برج ابي حيدر، ​زوق مصبح​، ​تعنايل​، كوسبا، عبرا -الصالحية، سوق ​بعلبك​ وعكار وزار المفتشون 76 مؤسسة ومحلا والنتيجة بالارقام هي 7 اقفالات، 61 ضبطا و5 انذارات".