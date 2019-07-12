النشرة: حراك قوي وسريع لمعالجة أزمة حادثة قبرشمون لكن لا نتائج نهائية حتى الآن

أفادت مصادر مطلعة، عبر "​النشرة​"، بوجود حراك قوي وسريع لمعالجة الخلاف في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع حادثة ​قبرشمون​، على جبهة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، بالإضافة إلى كل من رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​.

وعلى الرغم من تشديد هذه المصادر على أهمية الحراك القائم، تؤكد أن لا نتائج نهائية حتى الآن، لا سلباً ولا إيجاباً، بانتظار استكمال المشاورات القائمة على هذا الصعيد.