الأناضول: تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدود سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" بأن "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات جديدة إلى قواته المنتشرة عند الحدود مع ​سوريا​"، مؤكدةً أن "قافلة تعزيزات تضم ناقلات جند وذخائر توجهت وسط إجراءات أمنية، من ولاية كليس جنوب البلاد إلى ولاية شانلي أورفة الحدودية، وهي تضم عسكريين من وحدات مختلفة".

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