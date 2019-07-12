داخلية الكويت: ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان صدر بحقها أحكام قضائية بمصر

أعلنت وزارة الداخلية ​الكويت​ية عن "ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عاما"، مشيرة إلى أن "أعضاء الخلية قاموا بالتخفي والتواري من أجهزة ​الأمن​ المصرية متخذين من دولة الكويت مقرا لهم".

وأوضحت الوزارة أن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية وقامت بعملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبط أعضاء الخلية في أماكن متفرقة"، لافتة إلى أن "أفراد الخلية الإخوانية أقروا في التحقيقات بقيامهم بعمليات إرهابية للإخلال بالأمن في أماكن عدة بمصر".

وشدد الداخلية على أن "التحقيقات جارية للكشف عن المتعاونين معهم ومن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم ولن نتهاون مع كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن".