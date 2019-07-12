ن. تايمز: الديوان الملكي السعودي تدخل لوقف الانسحاب الإماراتي من اليمن

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية بأن "مسؤولين ب​الديوان الملكي السعودي​ تدخلوا شخصيا لمحاولة ثني ​الإمارات​يين عن الانسحاب من ​اليمن​، ونقلت عن دبلوماسيين تأكيدهم أن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة من قرار الإمارات خفض قواتها باليمن"، مشيرةً إلى أن "الإمارات تسحب قواتها من اليمن بوتيرة سريعة بعد تيقنها من أن الحرب الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها".

ولفتت إلى أن "الإماراتيين تجنبوا الإعلان عن خطوة الانسحاب علنا للتخفيف من انزعاج نظرائهم السعوديين، غير أن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة نتيجة القرار الإماراتي، وأن كبار المسؤولين في الديوان الملكي السعودي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة الانسحاب".