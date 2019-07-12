الأسد عرض مع لافرنتييف الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي في سوريا

عرض الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي، وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة ​الدستور​ وآليات وإجراءات عملها،

والمراحل الهامة التي وصلت إليها.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل والتنسيق المكثف حول الخطوات التالية وصولاً الى تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سوريا بوضع العراقيل أمام هذه العملية.

من جهة اخرى أكد لافرنتييف أن الجانب الروسي يدعم ​الجيش السوري​ في رده على ​الهجمات الارهابية​ التي انطلقت من ادلب وعلى أي استفزازات تقوم بها المجموعات الإرهابية.