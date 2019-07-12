رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر بـ"المحادثة الهاتفية الأولى التي جرت أمس بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي"، مشيراً إلى "أننا كنا نعلن بوضوح أننا ندعم المفاوضات المباشرة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا".
وكان بوتين قد تلقى أمس أول اتصال هاتفي من زيلينسكي حيث تم البحث بمسائل متعلقة بالتسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والعمل المشترك على إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل كلا الجهتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الألمانية رحبت بأول محادثة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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