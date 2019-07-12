الخارجية الألمانية رحبت بأول محادثة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي

رحب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​، كريستوفر بورغر بـ"المحادثة الهاتفية الأولى التي جرت أمس بين الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ونظيره الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​"، مشيراً إلى "أننا كنا نعلن بوضوح أننا ندعم المفاوضات المباشرة بشأن تسوية النزاع في ​أوكرانيا​".

وكان بوتين قد تلقى أمس أول اتصال هاتفي من زيلينسكي حيث تم البحث بمسائل متعلقة بالتسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والعمل المشترك على إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل كلا الجهتين.