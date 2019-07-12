البنتاغون سيعلن في وقت لاحق من اليوم موقفا من تسلم تركيا للصواريخ الروسية

ستعلن ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" في وقت لاحق من اليوم عبر ​مؤتمر​ صحفي، موقفها من تسلم ​تركيا​ للصواريخ الروسية اس 400.

وكانت اعلنت وزارة الدفاع التركية "بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان لها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة "إس-400" مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة. وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.

وتثير الصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا لشراء المنظومة توترًا بين أنقرة وواشنطن.

يذكر انه "يمكن لمنظومة "اس 400" التصدي للطائرات المقاتلة و​الصواريخ​ المجنحة والباليستية.