بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات مع أوكرانيا

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" بأن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي العلاقات بين روسيا وأوكرانيا نتائج مكالمته الهاتفية، أمس، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، مشيراً إلى أن "المشاركين في الاجتماع تناولوا، إلى جانب القضايا الملحة في الأجندة الروسية الداخلية، بعض جوانب العلاقات الروسية الأوكرانية".
وكان فلاديمير بوتين قد تلقى أمس أول اتصال هاتفي من فلاديمير زيلينسكي حيث تم البحث بمسائل متعلقة بالتسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والعمل المشترك على إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل كلا الجهتين.
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